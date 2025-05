Tassa sui rifiuti a Sansepolcro la posizione dell’amministrazione comunale

Tassa sui rifiuti a Sansepolcro, la posizione dell'amministrazione comunaleDurante l'ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata una modifica al regolamento Tari, è stata poi deliberata la presa d'atto del piano economico finanziario di Ato e a seguire dato l'ok alle tariffe smaltimento rifiuti per il 2025."Cominciamo col ribadire che quanto può fareil Comune è molto limitato" dichiara l'assessore Alessandro Rivi "Il Comune riveste quasi soltanto il ruolo di esattore, dovendo recepire il costo del servizio di gestione rifiuti da Ato, da pagare per intero al gestore di Sei Toscana e per legge deve bollettare la Tari agli utenti. Come poi avviene da anni a tutti i comuni del nostro Ato il costo del servizio continua a crescere, seguendo la normativa e le regole dell'ente Arera".

