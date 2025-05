Tartaruga morta sulla spiaggia di Scauri | è già il secondo caso

Tartaruga è stata ritrovata sulla spiaggia di Scauri, a Minturno, nei pressi dello stabilimento "Il Gabbiano".Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di giovedì 1 maggio e sul tratto di arenile è intervenuto prontamente il personale della capitaneria di porto di Gaeta e gli. 🔗 Latinatoday.it - Tartaruga morta sulla spiaggia di Scauri: è già il secondo caso Una carcassa diè stata ritrovatadi, a Minturno, nei pressi dello stabilimento "Il Gabbiano".Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di giovedì 1 maggio e sul tratto di arenile è intervenuto prontamente il personale della capitaneria di porto di Gaeta e gli. 🔗 Latinatoday.it

