Tariffe Tari e mozione per il verde pubblico | il dibattito in consiglio comunale

consiglio comunale di Bibbiena si è riunito lo scorso 29 aprile all'interno della rinnovata sala che è stata potenziata dal punto di vista tecnologico e logistico. Presente anche un cittadino che ha chiesto la possibilità di fare lavori di pubblica utilità sul territorio. Il vice sindaco. 🔗 Arezzonotizie.it - Tariffe Tari e mozione per il verde pubblico: il dibattito in consiglio comunale Ildi Bibbiena si è riunito lo scorso 29 aprile all'interno della rinnovata sala che è stata potenziata dal punto di vista tecnologico e logistico. Presente anche un cittadino che ha chiesto la possibilità di fare lavori di pubblica utilità sul territorio. Il vice sindaco. 🔗 Arezzonotizie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tari, De Luna: "Perché le tariffe non scendono?" - Con il voto contrario ma ininfluente dell’opposizione, il consiglio comunale di martedì scorso ha approvato il rendiconto dell’anno 2024 e le tariffe Tari per il 2025. Su relazione dell’assessore al bilancio Alessandra Pietracci, secondo cui tutto va très bien per l’amministrazione comunale con una gestione della cosa pubblica sana ed accorta cosa di cui renderebbe testimonianza lo stesso consuntivo 2024, con una gestione assolutamente positiva un forte investimento nel settore dei servizi sociali un ricco avanzo di amministrazione (1. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approvata la mozione per la digitalizzazione dei pagamenti IMU e TARI: un passo avanti per la semplificazione amministrativa - Arezzo, 26 febbraio 2025 – Approvata la mozione per la digitalizzazione dei pagamenti IMU e TARI: un passo avanti per la semplificazione amministrativa Nel Consiglio Comunale del 20 febbraio è stata approvata la mozione presentata da Lista di Comunità per la digitalizzazione e la consultazione online dei pagamenti IMU e TARI. Un risultato positivo, che va nella direzione di una maggiore efficienza e trasparenza per i cittadini. 🔗lanazione.it

Tariffe tari "sproporzionate" per chi ha più di un immobile, la proposta: "Rivedere il regolamento comunale" - Nella seduta consiliare del 3 marzo, il consigliere comunale di ‘Città protagonista’, Libero Palumbo, ha presentato un ordine del giorno volto a modificare il regolamento comunale sulla Tari, con l’obiettivo di garantire maggiore equità nella tassazione sui rifiuti. Attualmente, la Tari... 🔗foggiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Tariffe Tari e mozione per il verde pubblico: il dibattito in consiglio comunale; Castelleone - Due mozioni; Lamezia, tasse e imposte comunali: il 27 febbraio Consiglio sulle tariffe 2025; Niente Tari per gli studenti fuori sede, la proposta a Olbia. 🔗Approfondimenti da altre fonti