Barcellona-Inter ha visto Inzaghi dare una nuova opportunità a Taremi. L’iraniano è stato il primo cambio in attacco, e ha mostrato finalmente segni di presenza.NUOVA OCCASIONE – Lo avevamo lasciato disperso in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia col Milan. Una prestazione dopo la quale era difficile avere ancora fiducia nel riscatto di Taremi. Eppure Inzaghi ha puntato su di lui in Barcellona-Inter. In un contesto decisamente complicato, col risultato in bilico e la necessità di gestire le forze. E l’iraniano a sorpresa ha risposto presente.PROVA CON BUONI SPUNTI – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:Considerate che l’Inter in questa grafica attacca da destra verso sinistra. Si capisce quindi che Taremi è andato in campo in un contesto di sofferenza e difesa, chiamato a fare del lavoro sporco in uscita sotto la pressione degli avversari. 🔗 Inter-news.it - Taremi in Barcellona-Inter dà un segnale di presenza ha visto Inzaghi dare una nuova opportunità a. L’iraniano è stato il primo cambio in attacco, e ha mostrato finalmente segni di.NUOVA OCCASIONE – Lo avevamo lasciato disperso in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia col Milan. Una prestazione dopo la quale era difficile avere ancora fiducia nel riscatto di. Eppure Inzaghi ha puntato su di lui in. In un contesto decisamente complicato, col risultato in bilico e la necessità di gestire le forze. E l’iraniano a sorpresa ha risposto presente.PROVA CON BUONI SPUNTI – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:Considerate che l’in questa grafica attacca da destra verso sinistra. Si capisce quindi cheè andato in campo in un contesto di sofferenza e difesa, chiamato a fare del lavoro sporco in uscita sotto la pressione degli avversari. 🔗 Inter-news.it

