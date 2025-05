Taranto incidente | morto motociclista Strada statale

Cause da dettagliare. Il conducente della moto ne ha perso il controllo e il mezzo è andato a schiantarsi contro il guardrail, stando a prime ricostruzioni dell'accaduto. L'uomo è morto sul colpo. Accaduto all'altezza di uno svincolo del tratto di Strada statale 172 Taranto-Martina Franca, in territorio tarantino.

