Tar e Consiglio di Stato confermano regolamentazione scioperi nel trasporto ferroviario

I giudici amministrativi, il Tar il 5 marzo 25 e il Consiglio di Stato il 17 aprile, "respingendo l'istanza di sospensiva formulata da Orsa ferrovie, Fast Confsal, Ugl ferrovieri, hanno, allo Stato, mantenuto l'efficacia della regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia, per il servizio di trasporto ferroviario (delibera 30 gennaio 2025) che prevede, tra l'altro, la garanzia dei servizi minimi, anche nei giorni festivi, per l'utenza del trasporto regionale". Lo fa sapere la Commissione di garanzia per gli scioperi in una nota.

Consiglio di Stato rigetta sospensione sentenza Tar Liguria sul Festival di Sanremo - Nessuna sospensione dell'efficacia della sentenza con la quale il Tar della Liguria a inizio dicembre scorso ha dichiarato illegittimo l'affidamento della concessione dell'uso in esclusiva del marchio "Festival della Canzone Italiana" di Sanremo. La decisione è contenuta in un'ordinanza pubblicata oggi dal Consiglio di Stato, al quale la Rai si è rivolta per appellare la sentenza dei giudici amministrativi di primo grado, ma anche con una domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento del Tar Liguria. 🔗quotidiano.net

Tra Comune e giostrai è battaglia al Tar e al Consiglio di Stato, ma il luna park è sempre più lontano - Il Luna Park di Como rischia seriamente di non vedere la luce nel 2025. Dopo mesi di battaglie legali tra i giostrai e il Comune di Como, la situazione è in un vicolo cieco e il tempo stringe. Tutto ha avuto inizio a novembre 2024, quando la giunta Rapinese ha approvato una nuova distribuzione... 🔗quicomo.it

La villetta da demolire Caso al Consiglio di Stato “Il Comune ci ha traditi” La rabbia e lo sgomento di Paola Cerretini: le carte bollate continuano “La sentenza del Tar è chiara: l’amministrazione avrebbe potuto agire subito” - Ponsacco (Pisa), 5 marzo 2025 – Nel luglio scorso quando tutto sembrava perduto, i Cerretini riuscirono a ribaltare la situazione ed a fermare le ruspe che sarebbero arrivate a demolire la casa. La sentenza del Tar apriva una nuova strada davanti alla storia della villetta al centro di carte bollate da tempo. “L’autonomia del procedimento di sanatoria avviato dai ricorrenti e il fatto che la domanda di accertamento di conformità trovi il proprio inevitabile presupposto nella presenza della fascia di rispetto boschiva e nella natura abusiva dell’opera in essa ricadente, fanno sì che ... 🔗lanazione.it

Tar e Consiglio di Stato confermano regolamentazione scioperi nel trasporto ferroviario - La Commissione di garanzia annuncia il mantenimento dei servizi minimi nel trasporto ferroviario regionale, anche nei festivi. 🔗quotidiano.net

Riforma cronicità Lombardia. Consiglio di Stato conferma la linea del Tar: niente sospensiva. Ma sollecita l’udienza di merito - I giudici del Consiglio di Stato, dunque, confermano la linea del Tar sulla non necessità di procedere alla sospensiva della riforma. Ma, contestualmente, sollecita l’udienza di merito sulla ... 🔗quotidianosanita.it

Scommesse, Consiglio di Stato conferma revoca della licenza ad un imprenditore: sospetti di infiltrazioni mafiose - La revoca è stata adottata a seguito dell’emersione di elementi ritenuti indiziari di un possibile coinvolgimento dell’attività con la criminalità organizzata. 🔗agimeg.it