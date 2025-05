Tanti auguri alla principessa Charlotte che compie dieci anni | la nuova foto in cui è identica al principe William

principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate Middleton, secondo molti osservatori è la vera Queen di casa, grazie al piglio deciso e alla compostezza che mostra sempre durante gli eventi pubblici. Scopriamo qualcosa in più su di lei

La principessa Charlotte compie 10 anni… da sorellona: è sempre più importante nella vita di Louis - Oggi è grande festa nella famiglia di William e Kate Middleton. La loro secondogenita, la principessa Charlotte, compie, infatti, dieci anni. Un traguardo importante per la piccola principessa. Costretta a vivere all’ombra del fratello George ma, secondo gli esperti, punto di riferimento fondamentale per Louis. Quel che la vita toglie da un lato, lo ridà da un altro. 🔗amica.it

