Tanti appuntamenti nel mese di maggio con l' Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze nella sede di Casa Petrarca

maggio 2025 – Tanti appuntamenti nel mese di maggio 2025 con l'Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze nella sede di Casa Petrarca in via dell'Orto ad Arezzo. - Giovedì 8 maggio, con inizio alle ore 17,30, presentazione del volume della Socia avv. Cinzia Della Ciana CARTOliriche. Poesie da spedire Helicon edizioni, 2025 Relatori i proff. Stefano Brogi e Andrea Matucci dell'Università degli Studi di Siena. - Venerdì 9 maggio, alle ore 17,30, il Socio prof. Roberto Mercurio, terrà una conferenza sul tema Dal Creato alla Natura: un percorso religioso e culturale Si analizzano e si commentano le dinamiche concettuali di creato e di natura, sul piano culturalereligioso e scientifico, ei loro riflessi sui comportamenti, sull'economia e sulla normativa ambientale. Si completa il quadro analitico con uno sguardo all'attuale contesto culturale e alle prospettive future.

