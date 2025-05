' Tante belle cose' Francesco Cicchella al Nuovo con una storia oltre i confini del tempo e tutta da ridere

Nuovo sale il talentuoso comico napoletano Francesco Cicchella che presenta il suo spettacolo 'Tante belle cose'.In un salotto televisivo, Cicchella, ormai sessantenne, sconvolge il pubblico dichiarando il suo ritiro dalle scene, esibendosi dunque per l’ultima. 🔗 Ferraratoday.it - 'Tante belle cose', Francesco Cicchella al Nuovo con una storia oltre i confini del tempo (e tutta da ridere) Martedì 6 sul palco del Teatrosale il talentuoso comico napoletanoche presenta il suo spettacolo ''.In un salotto televisivo,, ormai sessantenne, sconvolge il pubblico dichiarando il suo ritiro dalle scene, esibendosi dunque per l’ultima. 🔗 Ferraratoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Francesco Cicchella in “Tante belle cose”: uno show tra risate e ricordi all’Augusteo di Napoli - Napoli si prepara ad accogliere uno degli artisti comici più talentuosi e versatili del panorama italiano: Francesco Cicchella. L’attore e showman partenopeo sarà protagonista e regista di “Tante belle cose”, il suo nuovo one man show che andrà in scena al Teatro Augusteo (Piazzetta Duca d’Aosta, 263) da venerdì 28 febbraio a domenica 9 marzo. Uno spettacolo innovativo, capace di unire comicità, musica ed emozione in un viaggio teatrale unico. 🔗ildenaro.it

"Tante Belle Cose" al Cilea con lo show di Francesco Cicchella - Uno spettacolo unico e coinvolgente. Francesco Cicchella, uno dei più amati artisti italiani, arriva sul palco del teatro "Francesco Cilea", sabato 22 Febbraio alle ore 21, con "Tante Belle Cose", il suo nuovo allestimento che promette emozioni, risate e sorprese. Un artista poliedrico che... 🔗reggiotoday.it

Augusteo, FRANCESCO CICCHELLA con “Tante belle cose” - Sul palco anche Vincenzo De Honestis, Yaser Mohamed. E la band composta da Elio Severino (batteria), Emilio Silva Bedmar (sax), Gino Giovannelli (tastiere), Umberto Lepore (basso), Guido Della Gatta (chitarre) Francesco Cicchella, con il suo inconfondibile talento comico, sarà al teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta duca d’Aosta 263) da venerdì 28 febbraio a domenica 9 marzo, protagonista e regista di “Tante belle cose”, un one man show innovativo, mix esplosivo di sketch esilaranti, performance indimenticabili e momenti di grande emozione in cui Cicchella gioca con i suoi personaggi e ... 🔗puntomagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

'Tante belle cose', Francesco Cicchella al Nuovo con una storia oltre i confini del tempo (e tutta da ridere); Francesco Cicchella in Tante belle cose; Francesco Cicchella e “Tante belle cose“ al Nazionale; Al Teatro Sociale le Tante belle cose di Cicchella. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Tante Belle Cose”, a Sassari lo spettacolo di Francesco Cicchella - Sassari. Dopo la prima serata di grande successo al teatro Massimo di Cagliari la replica è prevista per stasera: l’istrionico Francesco Cicchella sarà a Sassari al Teatro Comunale. Lo spettacolo di F ... 🔗sassarinotizie.com

FRANCESCO CICCHELLA “TANTE BELLE COSE” - Un one man show esilarante, con il quale il musicista, cantante, attore, comico e imitatore Francesco Cicchella approda sui palcoscenici del Teatro Massimo di Cagliari (28 e 29 aprile, ore 21) e del C ... 🔗politicamentecorretto.com

’Tante belle cose’. Emozioni, risate e.... Travolgente Cicchella - Francesco Cicchella che torna in Toscana per altre due date del suo nuovo spettacolo ’Tante Belle Cose’: un one man show innovativo e travolgente che mescola comicità, musica e una narrazione ... 🔗msn.com