Tamponamento tra auto e furgone lungo l' A1 a Fidenza | due feriti Chilometri di coda e disagi al traffico

lungo l'autostrada A1, all'altezza di Fidenza, in direzione Piacenza. Un auto e un furgone sono stati coinvolti in un Tamponamento, che ha provocato il ferimento di due persone. Sul posto, oltre all'auto. 🔗 Parmatoday.it - Tamponamento tra auto e furgone lungo l'A1 a Fidenza: due feriti. Chilometri di coda e disagi al traffico Nel primo pomeriggio di venerdì 2 maggio si è verificato un incidente stradalel'strada A1, all'altezza di, in direzione Piacenza. Une unsono stati coinvolti in un, che ha provocato il ferimento di due persone. Sul posto, oltre all'. 🔗 Parmatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Quassolo: tamponamento tra auto e furgone in galleria, traffico bloccato - Traffico difficoltoso nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio 2025, sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, in direzione del capoluogo piemontese, per un incidente avvenuto nella galleria Quassolo, sul territorio dell'omonimo comune. Si è trattato del tamponamento tra un'auto Abarth 595 e... 🔗torinotoday.it

Tamponamento tra auto e furgone, ragazza ferita: caos traffico in tangenziale - Un tamponamento che ha coinvolto un'auto e un furgone ha causato notevoli disagi alla viabilità lungo la tangenziale sud di Brescia: si sono formate lunghe code e rallentamenti in direzione del lago di Garda. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina (mercoledì 5 marzo) tra lo... 🔗bresciatoday.it

Ancora un tragico incidente stradale nella notte: 47enne vittima di un tragico investimento. Alla guida dell’auto pirata un giovanissimo, 19 anni. La disgrazia lungo via Trionfale, a Roma - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un uomo di 47 anni, di origine peruviana, è stato investito e ucciso nella notte tra lunedì e martedì in via Trionfale, all’altezza del civico 8745, nella zona di Monte Mario. La tragedia si è consumata poco dopo le 4 del mattino. L’uomo si trovava a piedi quando è stato centrato da una Lancia Y condotta da un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano, che transitava lungo quel tratto di strada. 🔗dayitalianews.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tamponamento tra auto e furgone lungo l'A1 a Fidenza: due feriti. Chilometri di coda e disagi al traffico; Incidente tra due mezzi pesanti e un furgone nella notte: una persona ferita; Incidente sulla Milano-Meda tra auto e furgone: morto un uomo di 56 anni; Tamponamento lungo la A4 a Fossalta di Portogruaro, un ferito grave. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fisciano, maxi tamponamento tra 4 auto: 10 persone coinvolte, nessun ferito grave - Paura ieri lungo il raccordo autostradale tra Avellino e Salerno, un maxi tamponamento si è verificato all'altezza di Fisciano nei pressi di un cantiere. Quattro i veicoli che si ... 🔗ilmattino.it

Castelvetro, tamponamento in A21: un ferito - Il bilancio è di un ferito che ha riportato svariati traumi: è stato estratto dall'abitacolo accartocciato dai vigili del fuoco ... 🔗ilpiacenza.it

Livorno, maxi-tamponamento sul viale Italia: coinvolto un furgone del Don Bosco - Maxi-tamponamento sul viale Italia fra tre auto e un furgone del Don Bosco Basket ... a causa dei tanti detriti presenti lungo la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione il conducente ... 🔗msn.com