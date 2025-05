Tamponamento in A1 pesanti rallentamenti al traffico

Tamponamento in A1 nella tarda mattinata del 2 maggio a Fidenza verso Piacenza. Il bilancio è di due feriti lievi, metre il traffico ha subìto pesanti rallentamenti. Sul posto oltre all’eliambulanza e ai soccorritori del 118 anche la Polizia Stradale di Parma e i mezzi della Società Autostrade. 🔗 Ilpiacenza.it - Tamponamento in A1, pesanti rallentamenti al traffico in A1 nella tarda mattinata del 2 maggio a Fidenza verso Piacenza. Il bilancio è di due feriti lievi, metre ilha subìto. Sul posto oltre all’eliambulanza e ai soccorritori del 118 anche la Polizia Stradale di Parma e i mezzi della Società Autostrade. 🔗 Ilpiacenza.it

Cosa riportano altre fonti

Maxi tamponamento a catena sulla A1 tra un’auto e diversi mezzi pesanti, quattro feriti: le foto dell’incidente - Questa mattina, lunedì 17 marzo, si è verificato un tamponamento a catena sulla A1 all'altezza di San Giuliano Milanese al km 6,100 in direzione Milano. Il bilancio è di quattro feriti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente sulla A1 tra un autobus e tre mezzi pesanti, autostrada chiusa - Firenze, 3 marzo 2025 – Traffico in tilt sull’autostrada del Sole: nel tratto fiorentino della A1, intorno alle 10,30, e? stato necessario chiudere temporaneamente il tratto tra Valdarno e Incisa verso Firenze a causa di un incidente all’altezza del km 323. Quattro i mezzi coinvolti: un autobus (per fortuna senza passeggeri a bordo) e tre mezzi pesanti. Si sono formati oltre 4 chilometri di coda con uscita obbligatoria Valdarno. 🔗lanazione.it

Maxi tamponamento in A1, la Croce Bianca ringrazia i volontari impegnati - Plauso pubblico dalla Croce Bianca di Arezzo per i propri volontari che ieri sera sono stati impegnati in autostrada A1 al km 328 direzione nord per un tamponamento a catena tra un pullman con 53 persone a bordo, un pulmino con 9 persone a bordo e tre auto. "Il gruppo dei volontari che svolge... 🔗arezzonotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

Tamponamento in A1, pesanti rallentamenti al traffico; Incidente A1, scontro tra auto, tir e bus in autostrada: Luciana Calabrese morta nel giorno del suo compleanno; Tamponamento fra mezzi pesanti in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza: due feriti; Tir fuori strada in A1 tra Modena e Reggio: pesanti rallentamenti al traffico. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tamponamento in A1, pesanti rallentamenti al traffico - Tamponamento in A1 nella tarda mattinata del 2 maggio a Fidenza verso Piacenza. Il bilancio è di due feriti lievi, metre il traffico ha subìto pesanti rallentamenti. Sul posto oltre all’eliambulanza e ... 🔗ilpiacenza.it

Inferno sull'A1, maxi-tamponamento e fiamme paralizzano l'autostrada: traffico riaperto dopo ore - La collisione, che ha coinvolto tre mezzi pesanti diretti verso la capitale ... code in direzione Roma (circa 5 chilometri). E rallentamenti a colo di bottiglia ci sono all’uscita obbligatori ... 🔗msn.com

Tamponamento sull'A1 nella galleria Arnara, cinque auto coinvolte: 8 chilometri di coda tra Ceprano e Frosinone - Tamponamento sull'A1, cinque auto coinvolte: caos tra i caselli di Ceprano e Frosinone. Accade sulla A1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Frosinone, verso Roma, ci sono 8 chilometri di coda ... 🔗leggo.it