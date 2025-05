Tamponamento a catena sulla statale | quattro le auto coinvolte

MESAGNE - Un tamponamento a catena ha coinvolto quattro auto nella serata di venerdì 2 maggio sulla strada statale 7, all'altezza del centro commerciale Spazio Conad di Mesagne. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 21. Tra i veicoli coinvolti, una Alfa Romeo Giulietta e una Seat Leon.

