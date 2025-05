Tah Juve | si complica il possibile colpo a parametro zero? Spunta un nuovo ostacolo nella corsa al difensore Tutti i dettagli

Conte Juve (Gazzetta), il sogno dei tifosi è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione - di Redazione JuventusNews24Conte Juve (Gazzetta dello Sport), il sogno dei tifosi bianconeri è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione La Juventus nel corso delle prossime ore formalizzerà l’esonero di Thiago Motta e il conseguente cambio di allenatore, con Igor Tudor che è pronto a firmare un contratto fino a fine stagione con opzione a favore del club bianconero. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Gatti, difensore ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del centrale della Juve. La possibile data - di Redazione JuventusNews24Infortunio Gatti, il difensore bianconero ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del giocatore di proprietà della Juve. Ecco la possibile data La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dedicato uno spazio anche ai calciatori della Juve attualmente infortunati e fermi ai box proprio nel momento cruciale della stagione. Tra questi c’è anche Federico Gatti. Il difensore che si è infortunato nel match col Genoa e ha già saltato la trasferta di Roma chiaramente non sarà a disposizione nemmeno per il Lecce. 🔗juventusnews24.com

Ederson Juve: i bianconeri vogliono affondare sul brasiliano, ma sarà fondamentale una condizione. Il possibile scenario - di Redazione JuventusNews24Ederson Juve: Giuntoli vorrebbe colorare di bianconero il centrocampista dell’Atalanta, ma la squadra di Thiago Motta deve ottenere quel traguardo sportivo La trattativa per portare Ederson alla Juve è una missione fattibile. A sostenerlo ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttosport. Il centrocampista brasiliano interessa molto alla società bianconera, che vorrebbe affondare sul numero 13 dell’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

