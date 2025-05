Swiatek umiliata da Gauff al Wta di Madrid | la numero 2 al mondo scoppia in lacrime dopo l’eliminazione

lacrime. Questa è l’immagine simbolo del match che ha visto Iga Swiatek essere eliminata dal Wta di Madrid per mano di Coco Gauff. La polacca è stata strapazzata dall’americana con il pesantissimo punteggio di 6-1, 6-1 in un’ora e 6 minuti di gioco. Per la numero 2 al mondo, è la peggior sconfitta sulla terra rossa dal 2019: Swiatek aveva 18 anni quando perse 6-1, 6-0 con Simona Halep. D’altro canto, grandissima vittoria per Gauff che sfiderà sabato 3 maggio la numero 1 del ranking Sabalenka nella finalissima del torneo.A metà del secondo set, la polacca ha vinto un solo game, perdendone nove. È in quel momento che la numero 2 del mondo si è resa conto che il match si stava trasformando in incubo. Un risultato che tante volte proprio Swiatek ha rifilato alle avversarie, ma questa volte ha provato sulla sua pelle quella sensazione di profonda sconfitta. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Swiatek umiliata da Gauff al Wta di Madrid: la numero 2 al mondo scoppia in lacrime dopo l’eliminazione Seduta in panchina con un asciugamano sul volto, nel difficile tentativo di trattenere le. Questa è l’immagine simbolo del match che ha visto Igaessere eliminata dal Wta diper mano di Coco. La polacca è stata strapazzata dall’americana con il pesantissimo punteggio di 6-1, 6-1 in un’ora e 6 minuti di gioco. Per la2 al, è la peggior sconfitta sulla terra rossa dal 2019:aveva 18 anni quando perse 6-1, 6-0 con Simona Halep. D’altro canto, grandissima vittoria perche sfiderà sabato 3 maggio la1 del ranking Sabalenka nella finalissima del torneo.A metà del secondo set, la polacca ha vinto un solo game, perdendone nove. È in quel momento che la2 delsi è resa conto che il match si stava trasformando in incubo. Un risultato che tante volte proprioha rifilato alle avversarie, ma questa volte ha provato sulla sua pelle quella sensazione di profonda sconfitta. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

