Svelato l’enigma della mummia austriaca Il cappellano è stato imbalsamato attraverso il retto

cappellano essiccato' ha interrogato scienziati e visitatori della chiesa di Sankt Thomas am Blasenstein, sulle alpi austriache. Nella cripta dell'edificio sono conservati i resti mummificati di un uomo, da tempo attribuito a Franz Xaverius Sydler de Rosenegg, sacerdote di origini nobili vissuto nel XVIII secolo. Durante una recente ristrutturazione della chiesa, il professor Andreas Nerlich dell'Università Ludwig-Maximilians University, alla guida di un team multidisciplinare, ha ottenuto l'autorizzazione a eseguire un'autopsia parziale, scansioni TC e altre analisi sul corpo. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati su Frontiers in Medicine, ha permesso non solo di confermare l'identità del defunto, ma anche di stabilirne le cause di morte, nonché di spiegare come la salma si sia conservata così per secoli, a dispetto di un corpo apparentemente intatto.

