Svelati i selezionati di Borgo Film Fest Premio Frank Capra | Sasà Salvaggio per il Gran Gala

Borgo Film Fest – Premio Frank Capra", il Festival dedicato al turismo cinematografico nei borghi, che si svolgerà a Bisacquino (PA) dal 15 al 18 maggio 2025. Sul sito del Festival l'elenco dei documentari e dei cortometraggi arrivati.

Svelati i selezionati di Borgo Film Fest Premio Frank Capra - Si è ufficialmente chiuso il bando per la II edizione di “Borgo Film Fest – Premio Frank Capra”, il festival dedicato al turismo cinematografico nei ... 🔗sicilianews24.it