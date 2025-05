Svelata la giuria del Festival di Cannes 2025

Festival di Cannes 2025, annunciata la giuria per la 78a edizione - Il Festival di Cannes 2025 ha formato una giuria d’eccezione per la sua 78a edizione, che include Halle Berry, Jeremy Strong e Payal Kapadia, la regista indiana di “All We Imagine as Light”. La giuria, composta da attori, registi e autori, sarà composta anche dal regista sudcoreano Hong Sangsoo, dall’attrice italiana Alba Rohrwacher, dalla scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, dal regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi e dal regista e produttore messicano Carlos Reygadas. 🔗metropolitanmagazine.it

Alice Rohrwacher presidente della Giuria Caméra d'or al Festival di Cannes 2024 - La regista e sceneggiatrice italiana Alice Rohrwacher è stata scelta per presiedere la Giuria della Caméra d'or al Festival di Cannes. Il riconoscimento è destinato a un'opera prima presentata nella Selezione Ufficiale, alla Settimana della Critica o alla Quinzaine des Réalisateurs. Alice Rohrwacher, il cui lavoro è sbocciato a Cannes, premierà a sua volta il debutto di un regista alla cerimonia di chiusura del 78° Festival di Cannes, sabato 24 maggio. 🔗quotidiano.net

Alba Rohrwacher tra i membri della giuria del Festival di Cannes 2025 - Tra i membri della giuria del Festival di Cannes 2025, che sarà guidata da Juliette Binoche, ci sarà anche l'attrice italiana Alba Rohrwacher. I membri della giuria della 78esima edizione del Festival di Cannes sono stati svelati e tra i nomi degli artisti impegnati in questa edizione 2025 dell'evento cinematografico c'è anche l'attrice italiana Alba Rohrwacher. L'appuntamento per gli appassionati di cinema è in programma sulla Croisette dal 13 al 24 maggio. 🔗movieplayer.it

