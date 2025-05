SUV | un rischio letale per ciclisti e pedoni soprattutto bambini

rischio di morte per pedoni e ciclisti in caso di incidente, con un impatto particolarmente devastante sui bambini.La ricerca, condotta dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine, analizza dati provenienti da 24 studi internazionali e oltre 680.000 incidenti. I risultati rivelano che, rispetto alle autovetture tradizionali, gli Sport Utility Vehicle incrementano del 44% il rischio di mortalità per pedoni e ciclisti adulti, mentre per i bambini la probabilità di morte sale all’82%. I più piccoli (0-9 anni) sono i più vulnerabili: investiti da un SUV, hanno il 130% di probabilità in più di morire rispetto a un’auto normale. 🔗 .com - SUV: un rischio letale per ciclisti e pedoni, soprattutto bambini Negli ultimi anni, la popolarità di SUV e camion leggeri è esplosa, rappresentando quasi la metà delle vendite globali di auto nuove. Tuttavia, questo trend nasconde un lato oscuro: secondo un recente studio pubblicato su Injury Prevention, questi veicoli aumentano drasticamente ildi morte perin caso di incidente, con un impatto particolarmente devastante sui.La ricerca, condotta dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine, analizza dati provenienti da 24 studi internazionali e oltre 680.000 incidenti. I risultati rivelano che, rispetto alle autovetture tradizionali, gli Sport Utility Vehicle incrementano del 44% ildi mortalità peradulti, mentre per ila probabilità di morte sale all’82%. I più piccoli (0-9 anni) sono i più vulnerabili: investiti da un SUV, hanno il 130% di probabilità in più di morire rispetto a un’auto normale. 🔗 .com

