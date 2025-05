Supermarket della droga in casa | arrestato ragazzo di 24 anni

Supermarket della droga in casa che spaziava dall'Mdma a fiale di testosterone fino ad arrivare a oltre sette chili di hashish. E' quello che i carabinieri hanno trovato a casa di un bengalese con vari precedenti: il giovane, 24 anni, è stato arrestato per spaccio.La perquisizione dei carabinieri era mirata: il sospetto è che il giovane rifornisse con costanza di droga la piazze della movida bolognese e che usasse la propria abitazione fuori dal centro come magazzino di stoccaggio. E così l'hanno aspettato sull'uscio di casa e fermato proprio mentre stava uscendo: il giovane ha immediatamente manifestato un evidente nervosismo, fornendo ai militari vaghe giustificazioni circa un suo presunto appuntamento in zona Barca.La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare un vero e proprio arsenale di sostanze illecite: all'interno di una tracolla sono stati scoperti circa 1,17 grammi di Mdma (ecstasy) e 10 fiale di Sustanon, un farmaco contenente testosterone.

