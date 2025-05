Superman nuova foto | David Corenswet e Rachel Brosnahan sullo sfondo di una Metropolis distrutta

nuova immagine del film di James Gunn vediamo gli interpreti di Clark Kent e Lois Lane insieme sullo sfondo della città in rovine Sembra che l'arrivo di Superman porterà con sé la sua buona dose di distruzione a Metropolis, o almeno così possiamo dedurre dalla pubblicazione di una nuova immagine ufficiale del film di James Gunn che vede ritratti insieme l'eroe di David Corenswet e la Lois Lane di Rachel Brosnahan. I vertici del DC Universe hanno tenuto sotto stretto controllo la promozione di Superman. Per tutto quello che i fan hanno visto nei trailer e nelle immagini promozionali, c'è stata un'area del film che è stata apparentemente tenuta nascosa di proposito: Metropolis. A parte qualche stralcio e sequenza fugace, le riprese attualmente . 🔗 Movieplayer.it - Superman nuova foto: David Corenswet e Rachel Brosnahan sullo sfondo di una Metropolis distrutta Nellaimmagine del film di James Gunn vediamo gli interpreti di Clark Kent e Lois Lane insiemedella città in rovine Sembra che l'arrivo diporterà con sé la sua buona dose di distruzione a, o almeno così possiamo dedurre dalla pubblicazione di unaimmagine ufficiale del film di James Gunn che vede ritratti insieme l'eroe die la Lois Lane di. I vertici del DC Universe hanno tenuto sotto stretto controllo la promozione di. Per tutto quello che i fan hanno visto nei trailer e nelle immagini promozionali, c'è stata un'area del film che è stata apparentemente tenuta nascosa di proposito:. A parte qualche stralcio e sequenza fugace, le riprese attualmente . 🔗 Movieplayer.it

Se ne parla anche su altri siti

Superman: David Corenswet in posa come l’Uomo d’Acciaio in una nuova foto! - Superman: David Corenswet in posa come l’Uomo d’Acciaio in una nuova foto! Purtroppo, i DC Studios hanno deciso di non partecipare al Super Bowl per presentare nuoi contenuti di Superman. Sembra un’occasione persa dopo la risposta estremamente positiva al trailer del film dello scorso dicembre, anche se abbiamo avuto la possibilità di vedere il merchandising nuovo di Krypto e una promozione esilarante e bizzarra con Guy Gardner. 🔗cinefilos.it

Superman: James Gunn pubblica una nuova foto di Lois Lane e Mr. Terrific - Superman: James Gunn pubblica una nuova foto di Lois Lane e Mr. Terrific Mentre le reazioni (positive e negative) alle presunte proiezioni di prova continuano a dominare la conversazione online, il regista di Superman James Gunn ha appena condiviso un nuovo sguardo a Lois Lane (Rachel Brosnahan) e Mr. Terrific (Edi Gathegi) del DCU. Non ci dice molto su cosa aspettarci da questi personaggi. Tuttavia, sembra essere la stessa scena del trailer in cui Terrific è stato mostrato mentre protegge Lois da una squadra di quelli che sembravano essere i soldati vestiti di verde e viola di Lex Luthor. 🔗cinefilos.it

Superman: gli iconici stivali in una nuova foto! - Superman: gli iconici stivali in una nuova foto! James Gunn ha condiviso una nuova foto da Superman, una immagine che mostra gli stivali rossi dell’Uomo del Domani, mentre affondano nella neve in quella che sembrerebbe essere la stessa location artica che abbiamo visto nel trailer. View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn) Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un ... 🔗cinefilos.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Superman nuova foto: David Corenswet e Rachel Brosnahan sullo sfondo di una Metropolis distrutta; Superman, ecco perché David Corenswet era la scelta perfetta secondo James Gunn; 'Superman' 2025: David Corenswet nei panni dell'iconico supereroe; Superman: David Corenswet ricrea la posa del suo Uomo d'Acciaio in una nuova foto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Superman nuova foto: David Corenswet e Rachel Brosnahan sullo sfondo di una Metropolis distrutta - Sembra che l'arrivo di Superman porterà con sé la sua buona dose di distruzione a Metropolis, o almeno così possiamo dedurre dalla pubblicazione di una nuova immagine ufficiale del film di James Gunn ... 🔗msn.com

Superman: David Corenswet ricrea la posa del suo Uomo d'Acciaio in una nuova foto - L'interprete di Superman, David Corenswet, ha ricreato la sua posa ... per i cinema è apparsa al Tokyo Comic-Con. In una foto condivisa sull'account DCU Updates su X, vediamo Corenswet mettersi ... 🔗msn.com

Superman, ecco perché David Corenswet era la scelta perfetta secondo James Gunn - James Gunn ha spiegato i motivi per cui David Corenswet rappresenta secondo lui una scelta perfetta come protagonista di Superman ... 🔗cinema.everyeye.it