Supercoppa ufficiale la sede per il 2026 | la scelta sull’Arabia Saudita!

ufficiale della Lega Serie A sulla prossima sede della Supercoppa italiana per il 2026. Tutti i dettagli in merito La Lega Serie A ha ufficializzato la sede della Supercoppa italiana per il 2026. Di seguito il comunicato ufficiale. COMUNICATO – «Si è svolta questa mattina in videoconferenza l`Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione . 🔗 Calcionews24.com - Supercoppa, ufficiale la sede per il 2026: la scelta sull’Arabia Saudita! Il comunicatodella Lega Serie A sulla prossimadellaitaliana per il. Tutti i dettagli in merito La Lega Serie A ha ufficializzato ladellaitaliana per il. Di seguito il comunicato. COMUNICATO – «Si è svolta questa mattina in videoconferenza l`Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione . 🔗 Calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Supercoppa Italiana a 4 anche nel 2026: è ufficiale. Cosa si attende adesso - di RedazioneLa formula della Supercoppa Italiana non cambia: competizione a 4 anche nel 2026 Supercoppa Italiana a 4 squadre anche nel 2026, la formula resterà la stessa anche il prossimo anno. Salvo colpi di scena, anche l’Inter potrebbe prendere parte alla competizione, ancora in Arabia Saudita dopo la recente vittoria del Milan. LA NOTA – «Le Società di Serie A, riunite oggi in Assemblea a Milano, hanno deliberato il format a 4 squadre per la prossima EA SPORTS FC Supercup. 🔗internews24.com

Supercoppa Italiana, Final Four in Arabia Saudita anche nel 2026: è ufficiale - La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita anche nel 2026 e ancora con il format a quattro squadre, ora è ufficiale. La Lega Serie... 🔗calciomercato.com

bonellierede: nuova sede a milano dal 2026 - BonelliErede annuncia il progetto di consolidamento degli uffici di Milano in un’unica grande sede nel cuore della vivace area di Porta Nuova, tra Brera e Gae Aulenti. Il nuovo headquarter, di proprietà del fondo Atlas gestito da Kryalos SGR, primaria società privata e indipendente di gestione... 🔗milanotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Supercoppa Italiana, Final Four in Arabia Saudita anche nel 2026: è ufficiale; UFFICIALE - Supercoppa italiana in Arabia Saudita anche nel 2026: la Lega ha confermato il format a quattro squadre; Anche la Supercoppa Italiana 2026 in Arabia Saudita con la Final Four; Supercoppa italiana 2026: chi gioca la prossima edizione del torneo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Supercoppa Italiana, ufficiale: scelta la sede del 2026 - Annunciata la sede in cui verrà assegnata la Supercoppa Italiana nel 2026. Confermato il format. Milan e Bologna sono già qualificati. 🔗milanlive.it

Supercoppa Italiana, è ufficiale: decisa la sede, confermato format a 4 - Decisa la sede della prossima edizione della Supercoppa Italiana. Confermato anche il format tanto discusso a quattro squadre. Lo ha confermato la Lega Serie A attraverso una nota ufficiale pubblicata ... 🔗msn.com

Supercoppa italiana in Arabia nel 2026, è ufficiale: "Format a 4 squadre" - Si è svolta questa mattina in videoconferenza l' Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione di tutte le 20 Società, che ha proseguito e concluso i lavori iniziati lo scorso 28 aprile. 🔗corrieredellosport.it