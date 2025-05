Supercoppa Italiana l’annuncio per il 2026 | ufficiale la scelta della sede

Supercoppa Italiana 2026 , con la Lega Serie A che darà continuità alle ultime tre edizioni, svoltesi a Riyad. Nel 2022, 2023 e 2024 a trionfare sono state le milanesi Inter, due volte, e Milan, con i rossoneri che in questa stagione hanno compiuto una clamorosa rimonta riuscendo a trionfare per 3-2 dopo essere stata in svantaggio di due reti.Format e partecipantiCome già accaduto in queste ultime due edizioni, il format scelto è stato quello a quattro squadre, con le due semifinali e la successiva finale. Arrivati a questo punto della stagione, Bologna e Milan sono sicure di avere un pass per l’Arabia Saudita, mentre ancora da decidere saranno le altre due partecipanti. Visto che il regolamento prevede la partecipazione delle prime due classificate della Serie A, salvo clamorosi colpi di scena, a strappare la qualificazione dovrebbero di conseguenza essere Napoli ed Inter. 🔗 Sololaroma.it - Supercoppa Italiana, l’annuncio per il 2026: ufficiale la scelta della sede Continuerà a giocarsi in Arabia Saudita la, con la Lega Serie A che darà continuità alle ultime tre edizioni, svoltesi a Riyad. Nel 2022, 2023 e 2024 a trionfare sono state le milanesi Inter, due volte, e Milan, con i rossoneri che in questa stagione hanno compiuto una clamorosa rimonta riuscendo a trionfare per 3-2 dopo essere stata in svantaggio di due reti.Format e partecipantiCome già accaduto in queste ultime due edizioni, il format scelto è stato quello a quattro squadre, con le due semifinali e la successiva finale. Arrivati a questo puntostagione, Bologna e Milan sono sicure di avere un pass per l’Arabia Saudita, mentre ancora da decidere saranno le altre due partecipanti. Visto che il regolamento prevede la partecipazione delle prime due classificateSerie A, salvo clamorosi colpi di scena, a strappare la qualificazione dovrebbero di conseguenza essere Napoli ed Inter. 🔗 Sololaroma.it

Su altri siti se ne discute

Supercoppa italiana 2025/26: come sarà il format della competizione? Arriva l’annuncio del Presidente Simonelli, tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Supercoppa italiana 2025/26: quale sarà il format della competizione della prossima stagione? Arriva l’annuncio del Presidente Simonelli Tutto confermato: la Supercoppa italiana 2025/26 sarà un format a quattro squadre come in queste ultime due stagioni, con la Juventus che ha preso parte all’ultima edizione venendo eliminata in semifinale dal Milan. Ecco la lettera del Presidente di Lega Simonelli. 🔗juventusnews24.com

Supercoppa Italiana a 4 anche nel 2026: è ufficiale. Cosa si attende adesso - di RedazioneLa formula della Supercoppa Italiana non cambia: competizione a 4 anche nel 2026 Supercoppa Italiana a 4 squadre anche nel 2026, la formula resterà la stessa anche il prossimo anno. Salvo colpi di scena, anche l’Inter potrebbe prendere parte alla competizione, ancora in Arabia Saudita dopo la recente vittoria del Milan. LA NOTA – «Le Società di Serie A, riunite oggi in Assemblea a Milano, hanno deliberato il format a 4 squadre per la prossima EA SPORTS FC Supercup. 🔗internews24.com

La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: resta il dubbio Arabia Saudita - La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: la decisione è stata presa nell’assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi ma bisogna definire dove si giocherà la competizione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Supercoppa Italiana 2026 ancora in Arabia: il Napoli ci sarà; La Supercoppa Italiana confermata in Arabia Saudita anche nel 2026: quali squadre giocheranno; Supercoppa Italiana, Final Four in Arabia Saudita anche nel 2026: è ufficiale; Supercoppa italiana, anche nel 2026 quattro squadre e partite in Arabia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Supercoppa Italiana, ufficiale: scelta la sede del 2026 - Annunciata la sede in cui verrà assegnata la Supercoppa Italiana nel 2026. Confermato il format. Milan e Bologna sono già qualificati. 🔗milanlive.it

Supercoppa Italia 2026: dove si gioca, format, montepremi e date ufficiali - Il calcio internazionale è pronto a entrare nel vivo con gli ultimi appuntamenti della stagione. Campionati e coppe attendono i verdetti finali, che definiranno anche il quadro in vista della prossima ... 🔗tag24.it

Supercoppa Italiana 2026, si gioca ancora in Arabia Saudita: confermato il format a quattro squadre - La Supercoppa Italiana 2026 si disputerà nuovamente in Arabia Saudita: la conferma arriva dopo settimane di dubbi ... 🔗gonfialarete.com