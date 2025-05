Supercoppa Italiana Inter confermata la Final 4 anche per il prossimo anno! Arriva la decisione sulla sede | è UFFICIALE

Attraverso un comunicato, la FIGC annuncia la decisione definitiva presa per la prossima edizione della Supercoppa Italiana (competizione persa quest'anno dall'Inter in Finale contro il Milan). I nerazzurri con ogni probabilità prenderanno parte anche all'edizione del prossimo anno, in quanto si disputerà anche questa volta con la formula delle Final 4: parteciperanno dunque le prime due classificate in Serie A e le prime due in Coppa Italia.IL COMUNICATO – «Si è svolta questa mattina in videoconferenza l'Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione di tutte le 20 Società, che ha proseguito e concluso i lavori iniziati lo scorso 28 aprile. Durante l'incontro, il Presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i Club sulle numerose iniziative che accompagneranno la Finale della Coppa Italia Frecciarossa a Roma, tra cui la Charity Dinner organizzata alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna.

Supercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» - di RedazioneSupercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» Le parole del presidente della Lega Serie A Intervenuto in conferenza stampa, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato della Supercoppa Italiana, competizione che in caso di conferma della final four, potrebbe vedere l’Inter tra le protagoniste. SUPERCOPPA ITALIANA IN ARABIA? – «Mancano ancora due giorni alla scadenza, abbiamo già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione è che, viste le quattro squadre che saranno coinvolte – Inter e Napoli per ... 🔗internews24.com

La Supercoppa Italiana confermata in Arabia Saudita anche nel 2026: quali squadre giocheranno - Confermato anche per l'edizione 2026 il format della Supercoppa Italiana, che avrà iscritte quattro squadre di Serie A. Si giocherà sempre in Arabia Saudita. Milan e Bologna già qualificate.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Supercoppa Italiana Inter, confermato il format a 4 in Arabia Saudita? Spunta un clamoroso scenario - di RedazioneSupercoppa Italiana Inter, confermato il formata a 4 in Arabia Saudita? Spunta un clamoroso scenario sulla competizione Come riferito da Tuttosport, essendo stato confermato qualche settimana fa il format a 4 squadre anche per la Supercoppa Italiana della prossima stagione, l’Inter, dovrebbe essere quasi sicuramente qualificata in caso di Scudetto o secondo posto in campionato. Tuttavia ci sono ancora un paio di nodi da sciogliere: l’Arabia Saudita, che può ospitare da contratto ancora 2 delle prossime 4 edizioni, deve ancora ufficializzare la decisione anche se la presenza ... 🔗internews24.com

Supercoppa Italiana 2025 - Ufficiale! Si giocherà ancora in Arabia Saudita: confermati format e montepremi. Bologna e Milan già qualificati - SUPERCOPPA ITALIANA 2025 - Ufficiale! La Supercoppa Italiana 2025 si giocherà in Arabia Saudita. Confermati format e montepremi, Bologna-Milan già qualificati. 🔗eurosport.it

Supercoppa italiana: si giocherà in Arabia Saudita anche nel 2026, la Lega conferma il format a 4 squadre - La Supercoppa italiana tornerà nuovamente in Arabia Saudita anche per la prossima edizione. Lo ha confermato la Lega Serie A, dopo ... 🔗msn.com

