Supercoppa Italiana in Arabia anche nel 2026 | 8 milioni di euro al club vincitore

Il calcio italiano piace ancora agli arabi che hanno deciso che per la terza edizione consecutiva la Supercoppa Italiana si giocherà a Riyad. Nel 2018 la Lega di Serie A stipulò un accordo triennale con l'Arabia Saudita, nella persona del ministro dello sport dell'Arabia Saudita, Turki Alalshikh, per portare la Supercoppa a Riyad per tre stagioni. Un accordo che all'epoca aveva un valore complessivo di 24 milioni di euro. Le edizioni del 2020 e 2021 si sarebbero dovute tenere in Arabia Saudita ma, a causa della pandemia da Covid 19, si sono svolte a Reggio Emilia e al Meazza di Milano. L'accordo è poi stato rinnovato per altre quattro edizioni e prevedeva che, in sei anni, si giochino in Arabia Saudita quattro edizioni, con due edizioni consecutive (2023 e 2024) in Arabia Saudita, due anni si giocherà altrove e infine le ultime due edizioni nel Paese saudita (2027 e 2028), ma adesso il governo arabo ha deciso di far giocare anche la prossima a Riyad e quindi, come da contratto, ne resterà un'ultima da giocare in tre anni.

