Supercoppa Italiana Final Four in Arabia Saudita anche nel 2026 | è ufficiale

Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita anche nel 2026 e ancora con il format a quattro squadre, ora è ufficiale. La Lega Serie. 🔗 Lasi giocherà innele ancora con il format a quattro squadre, ora è. La Lega Serie. 🔗 Calciomercato.com

La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: resta il dubbio Arabia Saudita - La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: la decisione è stata presa nell’assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi ma bisogna definire dove si giocherà la competizione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Supercoppa Italiana, sarà ancora Final Four! Resta un’incognita - Confermato il format Final Four anche per la prossima edizione della Supercoppa Italiana. Resta, invece, ancora un interrogativo che verrà risolto prossimamente. SCELTA E INCOGNITA – Quest’oggi si è svolta l’assemblea della Lega Serie A, che tra i temi si è occupata del format della prossima edizione della Supercoppa Italiana. Dall’incontro tra i vertici è emersa la decisione di proseguire sulla linea della Final Four anche nella stagione 2025/2026. 🔗inter-news.it

Supercoppa 2025-2026, stop all’Arabia? Confermate le Final Four - Giornata di assemblea per la Lega Serie A. Tra i punti all’ordine del giorno anche le modalità della disputa della prossima Supercoppa Italiana 2025-2026. Da due anni ormai il format è quello delle Final Four, che hanno visto trionfare il primo anno l’Inter di Inzaghi, e il secondo il Milan dell’appena arrivato Sergio Conceicao, aggiudicandosi il trofeo al termine di una spettacolare rimonta proprio a danno dei nerazzurri. 🔗ilnerazzurro.it

Supercoppa Italiana, Final Four in Arabia Saudita anche nel 2026: è ufficiale - La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita anche nel 2026 e ancora con il format a quattro squadre, ora è ufficiale. La Lega Serie A ha confermato in una. 🔗calciomercato.com

