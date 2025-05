Supercoppa italiana anche l’anno prossimo si giocherà in Arabia | confermato il format a 4 squadre

format della Supercoppa italiana a 4 squadre in Arabia Saudita è confermato anche per la prossima stagione. Ci saranno sicuramente Bologna e Milan, finaliste della Coppa Italia, e quasi sicuramente Napoli e Inter completeranno il quartetto.La Supercoppa italiana anche l’anno prossimo si giocherà in ArabiaIl comunicato della Lega Serie A recita:Si è svolta questa mattina in videoconferenza l’Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione di tutte le 20 società, che ha proseguito e concluso i lavori iniziati lo scorso 28 aprile. Durante l’incontro, il presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i club sulle numerose iniziative che accompagneranno la finale della Coppa Italia Frecciarossa a Roma, tra cui la Charity Dinner organizzata alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna. Oltre alla conferma delle attività di sostegno ad Airc per sostenere la ricerca contro il cancro, questo evento segnerà l`inizio di una stretta collaborazione tra la Lega Serie A e la Croce Rossa italiana. 🔗 Ilnapolista.it - Supercoppa italiana, anche l’anno prossimo si giocherà in Arabia: confermato il format a 4 squadre Ildellaa 4inSaudita èper la prossima stagione. Ci saranno sicuramente Bologna e Milan, finaliste della Coppa Italia, e quasi sicuramente Napoli e Inter completeranno il quartetto.LasiinIl comunicato della Lega Serie A recita:Si è svolta questa mattina in videoconferenza l’Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione di tutte le 20 società, che ha proseguito e concluso i lavori iniziati lo scorso 28 aprile. Durante l’incontro, il presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i club sulle numerose iniziative che accompagneranno la finale della Coppa Italia Frecciarossa a Roma, tra cui la Charity Dinner organizzata alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna. Oltre alla conferma delle attività di sostegno ad Airc per sostenere la ricerca contro il cancro, questo evento segnerà l`inizio di una stretta collaborazione tra la Lega Serie A e la Croce Rossa. 🔗 Ilnapolista.it

