Supercoppa 2026 ancora in Arabia ci sarà il Napoli

Supercoppa in Arabia, il Napoli ci sarà. La Supercoppa Italiana 2026 si disputerà ancora in Arabia Saudita. Confermato l'appuntamento per Gennaio 2026. La . L'articolo Supercoppa 2026 ancora in Arabia, ci sarà il Napoli proviene da ForzAzzurri.net.

Supercoppa 2025-2026, stop all’Arabia? Confermate le Final Four - Giornata di assemblea per la Lega Serie A. Tra i punti all’ordine del giorno anche le modalità della disputa della prossima Supercoppa Italiana 2025-2026. Da due anni ormai il format è quello delle Final Four, che hanno visto trionfare il primo anno l’Inter di Inzaghi, e il secondo il Milan dell’appena arrivato Sergio Conceicao, aggiudicandosi il trofeo al termine di una spettacolare rimonta proprio a danno dei nerazzurri. 🔗ilnerazzurro.it

Supercoppa 2025 2026, come sarà il format? Arriva la conferma definitiva. Simonelli: «Siamo contenti! Ora manca questa cosa» - Supercoppa 2025 2026, arriva l’indiscrezione: competizione confermata per 4 squadre. Ecco le parole del presidente di Lega Simonelli Ora è tutto confermato: la Supercoppa 2025 2026 sarà un format a 4 squadre. Ecco la lettera del Presidente di Lega Simonelli. LE PAROLE – «È stata una giornata di intenso lavoro e proficua collaborazione tra le […] 🔗calcionews24.com

La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: resta il dubbio Arabia Saudita - La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: la decisione è stata presa nell’assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi ma bisogna definire dove si giocherà la competizione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

