Superbike Nicolò Bulega il più veloce nella FP1 a Cremona 2 Petrucci davanti a Razgatlioglu

Nicolò Bulega ha iniziato col piglio giusto il week end di Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lombardo, il leader della classifica mondiale è stato il più veloce della prima sessione di prove libere. L'emiliano ha fermato i cronometri sul tempo di 1:29.158 con un vantaggio di 0.379 su Danilo Petrucci (Ducati) e 0.395 sul turco Toprak Razgatlioglu (BMW).Indubbiamente, a tenere banco il duello tra Bulega e Toprak, anche a valle di quanto accaduto ad Assen (Paesi Bassi) dove l'alfiere della Ducati ufficiale avrebbe voluto allungare in classifica e invece si è visto ridurre il proprio margine nei confronti del campione del mondo in carica (21 punti).A completare il quadro della top-5 sono stati lo spagnolo Iker Lecuona, in sella alla Honda, distante 0.463 e il britannico Sam Lowes (Ducati) a 0.

Superbike, Nicolò Bulega e la consapevolezza di essere il capobranco. Imporrà la legge del più forte? - Il fine settimana del 3-4 maggio proporrà la tappa italiana del Mondiale Superbike. Si correrà a Cremona, dove saranno particolarmente attesi un paio di centauri originari del nostro Paese. In primis, Nicolò Bulega, battistrada della classifica generale con 21 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e 28 su Andrea Locatelli. Un margine che però avrebbe potuto essere ben più ampio se la sua Ducati non avesse deciso di abbandonarlo due volte in quella (per lui) maledetta domenica delle Palme. 🔗oasport.it

Superbike, Nicolò Bulega: “Mi è stato impedito di fare la pole, avevo più motivazioni per gara-1” - Un vero e proprio assolo di Nicolò Bulega in gara-1 del Round dei Paesi Bassi del Mondiale 2025 di Superbike. Sul mitico tracciato di Assen, il pilota ufficiale della Ducati ha fatto una grande differenza, prendendosi la vetta con estrema decisione al via, anche per sfogare tutta la frustrazione dopo la Superpole. L’emiliano, infatti, aveva grandi possibilità per far sua la p.1, ma il traffico e anche la poca attenzione dei suoi rivali in pista non gli hanno permesso di completare l’ultimo run come avrebbe preferito. 🔗oasport.it

Superbike, Nicolò Bulega è senza parole: “Giornata nera, non deve ricapitare più” - Delusione atroce per Nicolò Bulega, che ha vissuto una domenica da incubo ad Assen collezionando un doppio ritiro per problemi tecnici tra Superpole Race e gara-2 del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come terzo round stagionale del Mondiale Superbike. L’emiliano del team ufficiale Ducati, dominatore assoluto del weekend sull’asciutto, ha perso tanti punti preziosi vedendo sfumare un comodo podio nella manche breve e soprattutto i 25 punti del successo nella corsa pomeridiana. 🔗oasport.it

