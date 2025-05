Superbike Bulega impressiona in FP2 a Cremona Razgatlioglu in scia bene Bassani e Locatelli

Bulega la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia 2025, valevole come quarto capitolo stagionale del Mondiale Superbike. L'emiliano del team factory Ducati si è confermato dunque il più veloce a Cremona proprio come in FP1, avanzando la sua candidatura al ruolo di favorito verso le tre gare del weekend.1'29?250 il crono realizzato dal leader del campionato nell'ultimo turno del venerdì, a dimostrazione di un ottimo feeling e di un passo molto competitivo che dovrebbe consentirgli di battagliare per la vittoria anche sul circuito lombardo. Bulega ha preceduto di 215 millesimi il suo grande rivale Toprak Razgatlioglu, salito di colpi proprio nella fase finale della sessione dopo alcuni problemi tecnici a inizio FP2.Il turco della BMW sembra al momento l'unico credibile avversario di Nicolò a Cremona in condizioni di pista asciutta (domenica la pioggia potrebbe stravolgere tutto), mentre in ottica podio la bagarre potrebbe essere aperta a tanti pretendenti.

