Suore di clausura in fuga dal convento si rifugiano in un luogo segreto | “La situazione era insostenibile”

Suore di clausura hanno abbandonato il convento di San Giacomo di Veglia (Treviso) per "gravi vicissitudini" avvenute nel monastero, commissariato dopo la destituzione dell'ex badessa. Le religiose si sono rifugiate in un luogo segreto. "Hanno distrutto una situazione di pace che durava da mezzo secolo", hanno raccontato. 🔗 Cinquedihanno abbandonato ildi San Giacomo di Veglia (Treviso) per "gravi vicissitudini" avvenute nel monastero, commissariato dopo la destituzione dell'ex badessa. Le religiose si sono rifugiate in un. "Hanno distrutto unadi pace che durava da mezzo secolo", hanno raccontato. 🔗 Fanpage.it



