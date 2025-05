Suoni di Marca inizia con i Patagarri | la band di X Factor arriva sulle Mura

Suoni di Marca parte in quarta con una delle rivelazioni più fresche e interessanti della musica italiana: I Patagarri. Reduci dall’ultima edizione di X Factor e dal concertone del Primo Maggio, I Patagarri si sono distinti per uno stile ruggente che colora canzoni. 🔗 Trevisotoday.it - Suoni di Marca inizia con i Patagarri: la band di X Factor arriva sulle Mura La trentacinquesima edizione didiparte in quarta con una delle rivelazioni più fresche e interessanti della musica italiana: I. Reduci dall’ultima edizione di Xe dal concertone del Primo Maggio, Isi sono distinti per uno stile ruggente che colora canzoni. 🔗 Trevisotoday.it

