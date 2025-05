‘Suo padre è morto’ la figlia va all’ospedale di Campobasso e arriva un’incredibile telefonata

© Notizieaudaci.it - ‘Suo padre è morto’, la figlia va all’ospedale di Campobasso e arriva un’incredibile telefonata all’ospedale di Campobasso, comunicazioni errate ai familiari circa le condizioni di salute di un paziente, morto dichiarato, mentre in realtà l’uomo era vivo ed era stato dimesso. L’arrivo in ospedale e la telefonata del papà dato per mortoA raccontare l’accaduto le persone che hanno vissuto da vicino tutta la vicenda: la famiglia dell’uomo comunque non avrebbe voluto sporgere denuncia nei confronti dell’ospedale. “Signora, suo padre purtroppo è morto. Ha avuto un arresto cardiaco”. É il contenuto della telefonata che una donna di Ripalimosani, in provincia di Campobasso, ha ricevuto nei giorni scorsi dall’ospedale ‘Cardarelli’ del capoluogo molisano dove suo padre, un uomo di 67 anni, era ricoverato nel reparto di Medicina. 🔗 L’incredibile vicenda di un famiglia di Ripalimosani Uno scambio di cartelle cliniche avrebbe generato,di, comunicazioni errate ai familiari circa le condizioni di salute di un paziente, morto dichiarato, mentre in realtà l’uomo era vivo ed era stato dimesso. L’arrivo in ospedale e ladel papà dato per mortoA raccontare l’accaduto le persone che hanno vissuto da vicino tutta la vicenda: la famiglia dell’uomo comunque non avrebbe voluto sporgere denuncia nei confronti dell’ospedale. “Signora, suopurtroppo è morto. Ha avuto un arresto cardiaco”. É il contenuto dellache una donna di Ripalimosani, in provincia di, ha ricevuto nei giorni scorsi d‘Cardarelli’ del capoluogo molisano dove suo, un uomo di 67 anni, era ricoverato nel reparto di Medicina. 🔗 Notizieaudaci.it

