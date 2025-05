Sulla sua testa pendeva un mandato di cattura internazionale | arrestato a Latina

Latina, 2 maggio – La Polizia di Stato di Latina ha arrestato un uomo di origini marocchine, risultato residente a Latina, sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dal Marocco per furto e ricettazione nello scorso mese di marzo.L'uomo, soggetto già noto e con diversi precedenti di polizia è stato rintracciato dai poliziotti presso una struttura alberghiera nei dintorni di Latina; gli agenti, scattato l'alert si sono subito recati sul posto dove lo hanno bloccato e condotto presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione. Terminati gli accertamenti di rito, l'uomo è stato condotto in carcere per le successive attività volte all'estradizione nel suo paese di origine.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

