Sudtirol vs Cosenza | le probabili formazioni

Sudtirol vs Cosenza si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso di Bolzano.Sudtirol VS Cosenza: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sono arrivati a 41 punti, malgrado il vantaggio sulla zona play-out sia di tre lunghezze. Le ultime due vittorie consecutive hanno ridato serenità e fiducia all'ambiente, ma manca ancora l'ultimo sforzo per raggiungere la salvezza.I calabresi stanno ormai per salutare la cadetteria, malgrado l'ultima vittoria contro il Bari. Una gioia inutile visto che la squadra di Alvini ha un ritardo di sei punti dalla zona play-out a tre giornate dal termine.

