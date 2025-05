Sudafrica madre accusata del rapimento della figlia di 6 anni scomparsa nel nulla Ha venduto Joshlin a uno sciamano

rapimento, assieme al compagno Jacquen "Boeta" Appollis e all'amico Steveno van Rhyn, della figlia di 6 anni, Joshlin Smith, scomparsa il 19 febbraio 2024 a Saldanha Bay, cittadina industriale a nord di Città del Capo. Ma è la tragica sorte della piccola, se dimostrata, ad aver lasciato sotto choc gli australiani.Racquel "Kelly" Smith era finita tra i sospetti per via delle testimonianze dei vicini. Dopo la scomparsa della bimba le forze dell'ordine, assieme al grande contributo dato dalla comunità di Saldanha Bay con tantissimi volontari, per mesi avvevano cercato la piccola ovunque, ma senza esito. Il caso aveva particolarmente colpito non solo la Saldanha Bay, ma anche quelle circostanti per molto tempo, così dopo un po’ di tempo le voci che giravano si sono materializzate nelle testimonianze di alcuni vicini che hanno puntato il dito proprio contro la madre di Joshlin, anche se alcune versioni sono ancora contrastanti. 🔗 Quotidiano.net - Sudafrica, madre accusata del rapimento della figlia di 6 anni scomparsa nel nulla. “Ha venduto Joshlin a uno sciamano” Roma, 2 maggio 2025 - Sta facendo discutere in Australia il caso di Racquel "Kelly" Smith, condannata per il, assieme al compagno Jacquen "Boeta" Appollis e all'amico Steveno van Rhyn,di 6Smith,il 19 febbraio 2024 a Saldanha Bay, cittadina industriale a nord di Città del Capo. Ma è la tragica sortepiccola, se dimostrata, ad aver lasciato sotto choc gli australiani.Racquel "Kelly" Smith era finita tra i sospetti per via delle testimonianze dei vicini. Dopo labimba le forze dell'ordine, assieme al grande contributo dato dalla comunità di Saldanha Bay con tantissimi volontari, per mesi avvevano cercato la piccola ovunque, ma senza esito. Il caso aveva particolarmente colpito non solo la Saldanha Bay, ma anche quelle circostanti per molto tempo, così dopo un po’ di tempo le voci che giravano si sono materializzate nelle testimonianze di alcuni vicini che hanno puntato il dito proprio contro ladi, anche se alcune versioni sono ancora contrastanti. 🔗 Quotidiano.net

