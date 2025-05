Sudafrica bambina venduta a uno sciamano per la pelle e gli occhi | condannata la madre

venduta per circa mille dollari: la madre e due complici riconosciuti colpevoli di rapimento e traffico di esseri umani. La piccola non è mai stata ritrovata 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Sudafrica, bambina venduta a uno sciamano per la pelle e gli occhi: condannata la madre Joshlin Smith fuper circa mille dollari: lae due complici riconosciuti colpevoli di rapimento e traffico di esseri umani. La piccola non è mai stata ritrovata 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sudafrica, madre accusata del rapimento della figlia di 6 anni scomparsa nel nulla. “Ha venduto Joshlin a uno sciamano” - Roma, 2 maggio 2025 - Sta facendo discutere in Australia il caso di Racquel "Kelly" Smith, condannata per il rapimento, assieme al compagno Jacquen "Boeta" Appollis e all'amico Steveno van Rhyn, della figlia di 6 anni, Joshlin Smith, scomparsa il 19 febbraio 2024 a Saldanha Bay, cittadina industriale a nord di Città del Capo. Ma è la tragica sorte della piccola, se dimostrata, ad aver lasciato sotto choc gli australiani. 🔗quotidiano.net

Bambina di pochi mesi portata a Torino in una busta della spesa per essere venduta, quattro arresti - Lo scorso mercoledì 12 marzo 2025 la squadra mobile della polizia di Torino, in collaborazione con la squadra di polizia giudiziaria della procura cittadina, ha arrestato, sul territorio cittadino, due marocchini, marito e moglie, poiché gravemente indiziati di aver introdotto illegalmente... 🔗torinotoday.it

Investiti per strada una bambina e un uomo la stessa sera - Una bambina travolta all'uscita di un supermercato a Fiesso D'Artico e uno straniero ospite di un hotel a Oriago di Mira, investito da una macchina che invece di fermarsi è fuggita via perfino a fari spenti, raccontano i testimoni. Sono i due episodi di venerdì sera, il primo verso le 19.40 e... 🔗veneziatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Sudafrica, bambina venduta a uno sciamano per la pelle e gli occhi: condannata la madre; Sudafrica, madre accusata del rapimento della figlia di 6 anni scomparsa nel nulla. “Ha venduto Joshlin a uno sciamano”; Sudafrica madre accusata del rapimento della figlia di 6 anni scomparsa nel nulla Ha venduto Joshlin a uno sciamano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sudafrica, bambina venduta a uno sciamano per la pelle e gli occhi: condannata la madre - Dopo sette settimane di processo, Racquel “Kelly” Smith è stata riconosciuta colpevole di aver rapito e venduto la propria figlia di sei anni, Joshlin, scomparsa nel nulla nel febbraio 2024 a Saldanha ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Sudafrica, madre accusata del rapimento della figlia di 6 anni scomparsa nel nulla. “Ha venduto Joshlin a uno sciamano” - La donna è stata condannata assieme al compagno e a un amico. Secondo una testimone la bambina è stata venduta a un “sangoma”, una specie di sciamano: “La voleva per i suoi occhi e la sua pelle” ... 🔗msn.com