Strappano le collanine dal collo a uno studente americano | arrestati in due

studente americano di 22 anni.Lo studente americano, a Firenze per un breve periodo formativo, stava trascorrendo la serata – insieme ad alcuni amici – in via Nazionale. Quattro ragazzi si sarebbero avvicinati al 22enne ed uno di questi gli avrebbe strappato dal collo alcune collanine.In questo frangente, un amico dello studente americano ha allertato il 112 segnalando quanto stesse accadendo e, grazie all'arrivo tempestivo degli agenti della Polizia di Stato sul posto, è stato possibile cogliere ancora nella flagranza del reato due dei quattro aggressori; mentre, gli altri due sarebbero riusciti a dileguarsi con il maltolto.

