Strage Monreale il vescovo ai funerali dei tre ragazzi uccisi | L' Italia piange

Migliaia di persone si sono strette attorno alle famiglie di Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni, per i funerali nel Duomo di Monreale dei tre giovani uccisi la notte del 26 aprile con colpi di pistola durante una lite in strada con un gruppo di ragazzi palermitani. Cattedrale stracolma e gente assiepata dietro le transenne, nelle due piazze su cui si affaccia la chiesa, a seguire dai due maxischermi l'omelia dell'arcivescovo Gualtiero Isacchi che ha ricordato alle famiglie delle vittime che "tutta l'Italia ha pianto per la Strage". All'entrata le tre bare bianche dei ragazzi sono state accolte da uno scrosciante applauso mentre nella chiesa c'era un silenzio surreale interrotto solo da singhiozzi di commozione. "Essere qui, davanti ai corpi senza vita di Andrea, Salvatore e Massimo - ha detto il presule - ci pone brutalmente di fronte alla gravità della situazione sociale nella quale siamo immersi, caratterizzata troppo spesso dalla violenza: non sappiamo più parlare, dobbiamo urlare; non sappiamo più dialogare, dobbiamo inveire; non sappiamo ascoltare, dobbiamo imporci.

