Strage Monreale i funerali di Salvatore Turdo Andrea Miceli e Massimo Pirozzo | centinaia di persone in Duomo per l' ultimo saluto

Monreale è il giorno del dolore. La comunità si stringe alle famiglie per dare l'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nel. 🔗 Leggo.it - Strage Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo: centinaia di persone in Duomo per l'ultimo saluto è il giorno del dolore. La comunità si stringe alle famiglie per dare l', i tre giovani uccisi nel. 🔗 Leggo.it

Salvatore Calvaruso in carcere e pentito per la strage di Monreale, ammissione choc: "Esaurito il caricatore" - Salvatore Calvaruso avrebbe sparato dopo essere stato aggredito, la sua versione sui fatti di Monreale e il pentimento: "Chiedo scusa ai familiari" 🔗notizie.virgilio.it

Salvatore Calvaruso, chi è il presunto killer di Monreale: arrestato e accusato di strage, ha 19 anni - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne sospettato di essere l'autore della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e... 🔗leggo.it

Strage Monreale, resta in cella Salvatore Calvaruso - Resta in cella Salvatore Calvaruso, il 19enne che ha confessato di aver sparato nella strage di Monreale. Il gip di Palermo Ivana Vassallo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. I reati contestati dalla procura di Palermo restano quelli di strage, detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco. Sarebbe uno dei due ragazzi del quartiere Zen che hanno ucciso Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26. 🔗lapresse.it

Strage Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo: centinaia di persone in Duomo per l'ultimo saluto - A Monreale è il giorno del dolore. La comunità si stringe alle famiglie per dare l'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli ... 🔗msn.com

Strage di Monreale, il giorno del dolore, oggi i funerali delle tre giovani vittime - Sono stati accolti da un lunghissimo applauso i feretri dei tre giovani uccisi sabato nella sparatoria a Monreale (Palermo). Le tre bare bianche, ognuna con la foto della vittima, hanno fatto ingresso ... 🔗msn.com

Ragazzi uccisi a Monreale, dolore e applausi ai funerali di Salvo, Andrea e Massimo - L'omelia dell'arcivescovo per i tre giovani vittime della sparatoria: "C'è contagio di violenza, serve una radicale inversione di marcia". Migliaia i presenti, tanti gli amici dei ragazzi in Duomo tra ... 🔗msn.com