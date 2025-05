Strage di Monreale palloncini a forma di cuore al funerale delle tre vittime

palloncini rossi a forma di cuore e bianchi e azzurri e verdi, legati a una croce, all'uscita dei feretri dal Duomo di Monreale (Palermo), al termine dei funerali di Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Micheli e Massimo Pirozzo, entrambi 26enni. I tre giovani sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella notte tra il 26 e 27 aprile nella cittadina, dopo una lite legata agli scooter con un gruppo di ragazzi dello Zen di Palermo. Un 19enne è stato arrestato. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Strage di Monreale, palloncini a forma di cuore al funerale delle tre vittime Commozione, applausi erossi adie bianchi e azzurri e verdi, legati a una croce, all'uscita dei feretri dal Duomo di(Palermo), al termine dei funerali di Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Micheli e Massimo Pirozzo, entrambi 26enni. I tre giovani sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella notte tra il 26 e 27 aprile nella cittadina, dopo una lite legata agli scooter con un gruppo di ragazzi dello Zen di Palermo. Un 19enne è stato arrestato. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

