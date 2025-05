Strage di Monreale l’ultimo saluto alle tre giovani vittime

Monreale (PA) (ITALPRESS) – Le lacrime di un intero paese che viene a rendere omaggio ai suoi figli, strappati troppo presto alla vita nel modo più crudele possibile: Monreale si stringe attorno a familiari e amici di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, uccisi a colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica. I funerali dei tre ragazzi sono stati celebrati dall'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, nel Duomo, alla presenza di migliaia di persone: all'esterno della chiesa è stato allestito un maxischermo per permettere la visione della cerimonia anche a chi non sarebbe riuscito a entrare. La risposta della comunità di Monreale non si è fatta attendere e ha voluto dare ulteriore testimonianza del legame stabilito con Massimo, Salvo e Andrea; a piazza Guglielmo II, a pochi metri dal punto in cui si è consumata la sparatoria, non c'è nemmeno un angolo libero.

