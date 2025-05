Strage di Monreale ai funerali delle vittime le lacrime di un intero paese

Monreale (PA) (ITALPRESS) – Le lacrime di un intero paese che viene a rendere omaggio ai suoi figli, strappati troppo presto alla vita nel modo più crudele possibile: Monreale si stringe attorno a familiari e amici di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, uccisi a colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica. I funerali dei tre ragazzi si sono celebrati questa mattina nel Duomo, alla presenza di migliaia di persone: all’esterno della chiesa è stato allestito un maxischermo per permettere la visione della cerimonia anche a chi non sarebbe riuscito a entrare.La risposta della comunità di Monreale non si è fatta attendere e ha voluto dare ulteriore testimonianza del legame stabilito con Massimo, Salvo e Andrea; a piazza Guglielmo II, a pochi metri dal punto in cui si è consumata la sparatoria, non c’è nemmeno un angolo libero. 🔗 Unlimitednews.it - Strage di Monreale, ai funerali delle vittime le lacrime di un intero paese (PA) (ITALPRESS) – Ledi unche viene a rendere omaggio ai suoi figli, strappati troppo presto alla vita nel modo più crudele possibile:si stringe attorno a familiari e amici di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, uccisi a colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica. Idei tre ragazzi si sono celebrati questa mattina nel Duomo, alla presenza di migliaia di persone: all’esterno della chiesa è stato allestito un maxischermo per permettere la visione della cerimonia anche a chi non sarebbe riuscito a entrare.La risposta della comunità dinon si è fatta attendere e ha voluto dare ulteriore testimonianza del legame stabilito con Massimo, Salvo e Andrea; a piazza Guglielmo II, a pochi metri dal punto in cui si è consumata la sparatoria, non c’è nemmeno un angolo libero. 🔗 Unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Monreale in lutto, i funerali delle vittime della strage - Nella piazza della città in lutto la commozione e le lacrime dei più giovani e la paura degli adulti. Accanto ai fiori le foto dei tre ventenni sulle t-shirt degli amici con la frase: "il sole non lo spegni se gli spari". Le indagini proseguono. Salvatoere Caruso, arrestato con l'accusa di essere uno dei responsabili della strage non sarebbe stato il solo a sparare. "Mira alla folla, non in aria" avrebbe udito qualcuno dei testimoni. 🔗tgcom24.mediaset.it

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: “Non spegni il sole se gli spari” - Diversi striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni), vittime della strage compiuta la notte tra sabato e domenica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - Si celebrano oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella piazza di Monreale, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Il fermo di Salvatore Calvaruso, 19enne del rione palermitano dello Zen, accusato della strage, è stato convalidato ieri dal gip di Palermo. Le indagini proseguono per identificare i complici. 🔗tg24.sky.it

Su questo argomento da altre fonti

Sparatoria Monreale, folla ai funerali delle tre vittime: proseguono le indagini; Monreale si ferma per l'ultimo saluto ai tre giovani assassinati: stamattina il funerale; Strage di Monreale, l'addio ai tre ragazzi uccisi nella sparatoria; Strage di Monreale, il giorno del dolore, oggi i funerali delle tre giovani vittime. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Strage di Monreale, il giorno del dolore, oggi i funerali delle tre giovani vittime - Le lacrime di un intero paese che viene a rendere omaggio ai suoi figli, strappati troppo presto alla vita nel modo più crudele possibile: Monreale si stringe attorno a familiari e amici di Massimo Pi ... 🔗msn.com

Strage di Monreale, ai funerali delle vittime le lacrime di un intero paese - Le lacrime di un intero paese che viene a rendere omaggio ai suoi figli, strappati troppo presto alla vita nel modo più crudele possibile ... 🔗msn.com

Strage di Monreale, l’ultimo saluto alle tre giovani vittime - MONREALE (PA) (ITALPRESS) - Le lacrime di un intero paese che viene a rendere omaggio ai suoi figli, strappati troppo presto alla vita nel modo più crudel ... 🔗italpress.com