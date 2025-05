Strade buie al Nomentano dai residenti allarme per la sicurezza Guasto in via di risoluzione

Da circa due settimane, secondo le segnalazioni dei residenti, diverse Strade del quadrante Nomentano-piazza Bologna sono totalmente al buio. Le proteste corrono sui social, nei gruppi di quartiere, con tanto di foto che immortalano vie prive di illuminazione.

Lavaggio strade, si multerà. Ma i residenti sono contenti: "Non ci sarà più sporcizia" - Da lunedì 7 aprile tornano le multe per chi posteggerà l’auto in divieto di sosta nei giorni e orari di pulizia della strada. Quattro ispettori ambientali, formati dalla polizia locale e pagati dall’Impresa Sangalli, accompagneranno gli operatori durante la pulizia delle strade, sanzionando le auto in divieto di sosta. Il divieto vale per tutta la fascia oraria. Alcuni cittadini si lamentano per lo spauracchio delle multe incombenti, dovendo parcheggiare lontano da casa, ma tra la prospettiva di prendere la multa e quella di avere strade sporche la maggioranza dei monzesi pare scegliere ... 🔗ilgiorno.it

Camposanto, strade dimenticate . Esplode la rabbia dei residenti - Sempre più problematica la situazione per gli abitanti della località Bosco di Camposanto, che da oltre un decennio lamentato la condizione e trascuratezza della viabilità relativa alle abitazioni che insistono in questa parte del Comune, dove un tempo si sviluppava il Bosco della Saliceta. Oggi sono rimasti un centinaio di residenti a resistere su questi terreni risultati dal frazionamento dopo la Seconda guerra mondiale dell’antico Bosco appartenuto ai Carrobbio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Strade invase dall’acqua. Da Barba fino a Olmi. La rabbia dei residenti: "Ora un piano definitivo" - "Una situazione invivibile, lottiamo con l’acqua che invade la strada e entra nelle case praticamente una volta al mese. Il problema non è solo quando ci sono eventi eccezionali come l’allerta meteo di questi giorni: qui basta un semplice acquazzone, a volte anche di quelli estivi, per ritrovarsi con l’acqua ai polpacci". L’allerta meteo di questi giorni ha graziato argini e livelli dei torrenti quarratini, ma i guai non sono mancati. 🔗lanazione.it

Strade buie al Nomentano, dai residenti allarme per la sicurezza. Guasto in via di risoluzione