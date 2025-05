Stones Juve Giuntoli si fionda sull’esperto centrale del Manchester City? Il dirigente bianconero dovrà sfidare un club molto interessato al calciatore La situazione attuale

© Juventusnews24.com - Stones Juve, Giuntoli si fionda sull’esperto centrale del Manchester City? Il dirigente bianconero dovrà sfidare un club molto interessato al calciatore. La situazione attuale Stones Juve, arriva addirittura prima dell’inizio del Mondiale per club? I bianconeri dovranno battere la concorrenza di quel clubSecondo quanto evidenziato pochi minuti fa da caughtoffside.com, il calciomercato Juve starebbe monitorando la situazione legata a John Stones.Il difensore inglese, classe 1994, è un obiettivo che stuzzica il Managing Director Football bianconero, Cristiano Giuntoli. Il dirigente toscano, però, dovrà avere la meglio su un’altra squadra di Premier League: anche il West Ham vuole il difensore. Gli Hammers sono forti sul difensore e sono pronti a sfidare i bianconeri, i quali vorrebbero inserirsi tesserare il giocatore già per il Mondiale per club. .com 🔗 , arriva addirittura prima dell’inizio del Mondiale per? I bianconeri dovranno battere la concorrenza di quelSecondo quanto evidenziato pochi minuti fa da caughtoffside.com, il calciomercatostarebbe monitorando lalegata a John.Il difensore inglese, classe 1994, è un obiettivo che stuzzica il Managing Director Football, Cristiano. Iltoscano, però,avere la meglio su un’altra squadra di Premier League: anche il West Ham vuole il difensore. Gli Hammers sono forti sul difensore e sono pronti ai bianconeri, i quali vorrebbero inserirsi tesserare il giocatore già per il Mondiale per. .com 🔗 Juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

Giuntoli e Motta via, Juve “in mutande” - Thiago Motta vicinissimo al passo d’addio, ma nell’ambiente bianconero viene messa fortemente in discussione anche la posizione di Giuntoli: parere durissimo Gli ultimi aggiornamenti provenienti da Torino sembrano indicare l’avvicinamento del momento del ribaltone in casa Juventus. Thiago Motta prossimo al capolinea con Igor Tudor scelto al suo posto, l’ufficialità potrebbe già arrivare entro l’inizio della settimana. 🔗calciomercato.it

Tonali Juve: c’è una data cerchiata sul calendario per l’assalto al centrocampista. La mossa di Giuntoli per portarlo a Torino, novità importanti - di Redazione JuventusNews24Tonali Juve: quando Giuntoli potrebbe affondare il colpo per arrivare al centrocampista del Newcastle. I dettagli e cosa può succedere Secondo Repubblica, la finestra di calciomercato dall’1 al 10 giugno sarà importante per la Juve, perché cercherà di spingere per alcuni colpi in modo da metterli subito a disposizione di Igor Tudor per il Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Dimissioni Giuntoli”: l’annuncio che sconquassa la Juve - Il fallimento del progetto Motta è, in primis, il fallimento di Giuntoli. Di una ideologia che ha sacrificato l’odiato e oggi un po’ rimpianto Allegri, e diversi calciatori che alla Juventus di oggi ... 🔗ilpallonaro.com

Juve, Cobolli Gigli: “Giuntoli ha sbagliato a scegliere Motta” - Quindi ritengo ci sia stato un fallimento di Giuntoli“. Leggi anche le ultime news di mercato sulla Juventus <<< L'articolo Juve, Cobolli Gigli: “Giuntoli ha sbagliato a scegliere Motta ... 🔗msn.com

Juve, Cobolli Gigli: “Giuntoli ha sbagliato a scegliere Motta” - Cobolli Gigli ha parlato del direttore sportivo, Giuntoli, criticando la sua scelta di affidare la panchina della Juventus a Thiago Motta Intervistato per Radio Bianconera, Giovanni Cobolli Gigli si è ... 🔗juvenews.eu