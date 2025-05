Stoccarda auto travolge un gruppo di persone | diversi feriti fermato il conducente

Stoccarda, in Germania, dove un’auto ha investito un gruppo di persone, provocando diversi feriti, di cui almeno tre in gravi condizioni. Lo hanno confermato la polizia e i vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Le autorità, attraverso i canali ufficiali sul social X, hanno parlato di «un numero imprecisato di feriti», mentre le dinamiche dell’accaduto restano ancora poco chiare. Secondo quanto riportato dalla testata Bild, il conducente del veicolo, una Mercedes, è stato fermato sul posto. La polizia ha confermato che l’uomo non ha tentato di fuggire. Al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di un incidente stradale o di un atto deliberato.La polizia: «Non escludiamo nessuna ipotesi»«Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla», ha dichiarato una portavoce della polizia, lasciando quindi aperto anche lo scenario più grave: quello di un possibile attentato. 🔗 Momenti di terrore oggi 2 maggio a, in Germania, dove un’ha investito undi, provocando, di cui almeno tre in gravi condizioni. Lo hanno conla polizia e i vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Lerità, attraverso i canali ufficiali sul social X, hanno parlato di «un numero imprecisato di», mentre le dinamiche dell’accaduto restano ancora poco chiare. Secondo quanto riportato dalla testata Bild, ildel veicolo, una Mercedes, è statosul posto. La polizia ha conche l’uomo non ha tentato di fuggire. Al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di un incidente stradale o di un atto deliberato.La polizia: «Non escludiamo nessuna ipotesi»«Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla», ha dichiarato una portavoce della polizia, lasciando quindi aperto anche lo scenario più grave: quello di un possibile attentato. 🔗 Open.online

Cosa riportano altre fonti

Auto travolge un gruppo di 5 ragazzi vicino ad Alessandria: uno è all’ospedale in codice rosso - Cinque giovani sono stati travolti nella notte da un’auto in provincia di Alessandria. Da quanto emerso, i ragazzi, tre maggiorenni e due minorenni, di cui uno rimasto illeso, camminavano vicino al casello autostradale di Vignole Borbera, lungo la statale che da Borghetto porta ad Arquata Scrivia, e stavano rientrando a casa, intorno alle 4, dopo una serata passata in un locale della zona. Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco di Novi, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato tre ragazzi all’ospedale locale in codice giallo, mentre il quarto, più grave, ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Incidente stradale a Brescia: auto travolge gruppo di motociclisti sulla Gardesana Ovest - Un'auto ha falciato cinque moto proveniente dal lato opposto. L'incidente è avvenuto questa mattina dopo le 8 in provincia di Brescia lungo la statale 45 bis, la Gardesana Ovest, che collega la città al lago di Garda. Nel tremendo impatto ad avere la peggio è stato soprattutto un motociclista che ha riportato ferite gravi, anche se sono diversi i feriti, per due dei quali è arrivato l'elisoccorso. 🔗quotidiano.net

Travolge con la sua auto un giovane operaio di AnconAmbiente, il 23enne era appena sceso dal camion - ANCONA - Era appena sceso dal camion quando un'auto che stava viaggiando in retromarcia lo ha travolto. Paura nel primo pomeriggio di oggi per un ragazzo di 23 anni, dipendente di AnconAmbiente. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto mentre si trovava al lavoro in via Togliatti. Sul posto è... 🔗anconatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Stoccarda, auto travolge un gruppo di persone: diversi feriti, fermato il conducente; Auto sulla folla a Stoccarda, paura e feriti: il video; Paura in Germania, Suv travolge un gruppo di pedoni: feriti gravi. Arrestato il conducente; Germania, auto travolge folla a Stoccarda: diversi feriti gravi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Germania, auto travolge folla a Stoccarda: diversi feriti gravi - (Adnkronos) - Un'auto ha travolto un gruppo di pedoni nel centro di Stoccarda oggi 2 maggio 2025, provocando diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle ... 🔗msn.com

Stoccarda, auto piomba sulla folla e investe un gruppo di pedoni: ci sono feriti. Fermato l'autista - Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. Secondo la Bild l'autista ... 🔗ilmessaggero.it

A Stoccarda un’auto ha travolto un gruppo di persone: diversi feriti e conducente fermato dalla polizia - Un'auto investe un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, causando numerosi feriti; la polizia ha fermato l'autista e sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. 🔗gaeta.it