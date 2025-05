Stipendio statali a giugno scatta l’aumento una tantum in busta paga fino a 400 euro | chi lo avrà

statali, a giugno, e in busta paga ci saranno anche gli arretrati di primi cinque mesi dell'anno. Così i lavoratori e le lavoratrici si troveranno fino a 400 euro in più nello Stipendio. Ecco chi è incluso in questi aumenti e chi resta fuori. 🔗 Il taglio del cuneo fiscale entra in effetto anche per i dipendenti, a, e inci saranno anche gli arretrati di primi cinque mesi dell'anno. Così i lavoratori e le lavoratrici si troverannoa 400in più nello. Ecco chi è incluso in questi aumenti e chi resta fuori. 🔗 Fanpage.it

Statali, ecco gli aumenti nello stipendio di giugno: in busta paga il taglio del cuneo fiscale e 400 euro di arretrati - Taglio del cuneo e arretrati - da circa 400 euro - in busta paga. Gli statali tra poco più di un mese, a giugno, riceveranno in busta paga il doppio atteso beneficio, tra cui quello del taglio del... 🔗ilmessaggero.it

