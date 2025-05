Stilista condannato per reati tributari scatta la confisca per 19 milioni di euro

confisca per 1,9 milioni di euro nei confronti di uno Stilista di fama internazionale. La Guardia di Finanza di Ferrara ha dato esecuzione al provvedimento nei confronti di un professionista condannato in via definitiva per reati tributari. La misura è stata disposta a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione su ricorso presentato dai legali dell'interessato.In particolare i finanzieri del Gruppo di Ferrara hanno confiscato le quote di proprietà del condannato dei seguenti immobili: un'abitazione di pregio a Ferrara, tre appartamenti e sei box ubicati nel capoluogo estense, due abitazioni ed un locale adibito a magazzino di Bologna; due unità immobiliari abitative ubicate a Campobasso.L'impianto accusatorio che ha portato alla condanna del professionista (ad 1 anno ed 1 mese con pena sospesa) si basa sugli esiti di una verifica fiscale condotta dal Gruppo di Ferrara che, nel corso dei controlli, ha rilevato che il professionista, pur risiedendo all'estero, aveva stabilito in Italia (segnatamente a Ferrara), per la maggior parte del periodo d'imposta oggetto di controllo (ossia dal 2012 al 2015), il proprio domicilio e vi svolgeva anche la principale attività lavorativa.

