Ilrestodelcarlino.it - Stelle al Merito del Lavoro: i lavoratori emiliano-romagnoli premiati

Bologna, 2 maggio 2025 – Giovedì 1° maggio 2025, nella splendida cornice del Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo sono state consegnate lealdelalla presenza di numerose Autorità.Anche quest’anno le ‘’ conferite a lavoratrici edella Regione Emilia-Romagna sono state 93, di cui 35 assegnate a donne con un discreto aumento rispetto allo scorso anno in cui furono 20. La consegna ha riguardato 91 Insigniti in quanto due neo Maestri sono stati “sorteggiati” per andare nella seconda metà di ottobre a ritirare la “Stella” al Quirinale dal Presidente Mattarella. Si ricorda che il Presidente della Repubblica consegna lea 40 MdL sorteggiati, due per ogni Regione in rappresentanza di tutta l’Italia.La cerimonia è iniziata con l’Inno nazionale eseguito dai Professori dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Comune di Bologna che hanno poi suonato alcuni brani di Wolfgang Amadeus Mozart. 🔗 Ilrestodelcarlino.it