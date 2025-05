Salernotoday.it - “Stella al merito del lavoro”: premiata anche Fortunata Sessa, direttrice dell’ufficio postale di Baronissi

Allori, ieri, 1° Maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori,, per la dipendente di Poste Italiane della provincia di Salerno che ha ricevuto la “aldel” per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” alla presenza del Prefetto di Salerno. 🔗 Salernotoday.it