Steijn Inter il Feyenoord brucia tutti e chiude il colpo | ufficiale il trasferimento del centrocampista! L’annuncio

Steijn Inter, il Feyenoord brucia tutti e chiude il colpo: ufficiale il trasferimento del centrocampista! L'annuncio del club olandeseAccostato anche al calciomercato Inter, Sem Steijn saluta il Twente ma resta nel campionato olandese. Il centrocampista 23enne protagonista di una grande stagione e apprezzato sia dai nerazzurri che dalla Roma, alla fine ha scelto di trasferirsi al Feyenoord. Il club olandese annuncia il colpo chiuso per l'estate, col giocatore che firmerà un contratto fino a giugno del 2029.Feyenoord en FC Twente zijn het eens geworden over de zomerse transfer van Sem Steijn. De 23-jarige aanvallende middenvelder zet binnenkort zijn handtekening onder een vierjarige overeenkomst met Feyenoord, waardoor hij tot medio 2029 vast ligt in De Kuip. https:t.coCmnNnO91C4— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 1, 2025 IL COMUNICATO – «Il Feyenoord ed il Twente hanno raggiunto un accordo in vista dell'estate per il trasferimento di Sem Steijn.

Calhanoglu, in Inter-Feyenoord i fantasmi del passato! Un errore - Hakan Calhanoglu non ha giocato una delle sue migliori partite e, come in Inter-Monza, anche in Inter-Feyenoord ha commesso un errore non indifferente. IL PUNTO – Gli errori di Hakan Calhanoglu in questa stagione ormai si accumulano. E non sono errori che non incidono sui risultati dell’Inter, perché quasi tutti hanno portato a non successi nerazzurri. Fortunatamente nelle ultime due occasioni il turco ha accompagnato alle sue disattenzioni due azioni decisive in positivo. 🔗inter-news.it

DIRETTA Champions League, Inter-Feyenoord 1-0: Taremi sfiora il raddoppio! LIVE - Per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, i nerazzurri ospitano gli olandesi Dopo la sofferta vittoria, ottenuta in rimonta, contro il Monza nell’ultimo turno del campionato di Serie A, che gli ha consentito di mantenere la vetta della classifica, l’Inter si tuffa in Champions League per conquistare il passaggio ai quarti di finale. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Inter, nuove polemiche dopo il Feyenoord: la verità sulla prova tv - La squadra di Inzaghi batte di nuovo gli olandesi e approda ai quarti di Champions League. Ma fa discutere l’arbitraggio di Kruzliak L’Inter ha vendicato il Milan. Dopo il successo di Rotterdam, i nerazzurri si sono imposti anche a San Siro contro il Feyenoord, ottenendo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League dove se la vedranno con il Bayern Monaco. Il rigore di Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

